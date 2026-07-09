Jessica Alba e Danny Ramirez sono stati visti a Porto Ercole, nell’Argentario, durante le loro vacanze estive. Le immagini mostrano Alba seduta sulla spiaggia con un gelato, mentre Ramirez si trova vicino a una Fiat 500 scappottata in un video girato tra le strade del paese. La coppia si è anche concessa qualche drink in uno dei locali della zona, con scatti che richiamano atmosfere retrò.

Grosseto, 9 luglio 2026 – Vacanze all’ Argentario per Jessica Alba e Danny Ramirez, la Dolcevita torna tra le pagine mondane del promontorio. Scatti che sembrano quasi d’altri tempi, video a Porto Ercole a bordo di una Fiat 500 scappottata, drink sulla spiaggia e gelati in paese a Porto Ercole. Senza dimenticare una gita in barca e qualche buon piatto a base di pesce, il tutto soggiornando nella lussuosa struttura del Pellicano, che non molti giorni fa aveva accolto anche un’altra artista internazionale come Dua Lipa. Adesso è il turno dell’attrice hollywoodiana Jessica Alba assieme al compagno Danny Ramirez, anche lui attore. Nella notte... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vacanze all’Argentario per Jessica Alba e Danny Ramirez: scatti che ricordano la Dolcevita

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