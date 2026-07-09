Jessica Alba si trova in Italia, più precisamente all’Argentario, per una fuga romantica. Nei giorni di inizio luglio, l’attrice è stata vista a Porto Ercole insieme al fidanzato, Danny Ramirez. Sono stati fotografati mentre si scambiavano baci e si rilassavano sul promontorio toscano. La loro presenza ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, ma nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata.

L’Argentario si tinge di Hollywood. In questi giorni di inizio luglio, il promontorio toscano è diventato il rifugio esclusivo di Jessica Alba, che ha scelto Porto Ercole per regalarsi una pausa lontano dai riflettori. Tra un giro in barca nelle acque cristalline e una passeggiata tra le stradine del borgo, l'attrice ha incantato i fan con una serie di scatti tenerissimi: immancabile il video a bordo di una classica Fiat 500 scappottata e i momenti di relax in riva al mare. La star ha salutato l'Italia con un affettuoso "Ciao, Italy" pubblicato sul suo profilo Instagram, regalando al territorio una vetrina internazionale d'eccezione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Jessica Alba, fuga romantica in Italia: baci e relax all’Argentario col fidanzato Danny Ramirez

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Jessica Alba Goes Public With Boyfriend During Romantic Italy Getaway

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