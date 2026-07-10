Jesi botte ad alunni minorenni | arrestato insegnante di un centro islamico

Un insegnante di 47 anni di un centro islamico è stato arrestato e posto ai domiciliari dopo aver picchiato alcuni alunni minorenni. La polizia, intervenuta con il Commissariato e la Squadra Mobile, ha eseguito l’ordinanza cautelare emessa dal gip di Ancona. L’uomo è accusato di aver aggredito i giovani durante le attività scolastiche. Nessuna altra informazione è stata resa nota sulle circostanze dell’episodio o sui dettagli dell’indagine.

Ora la polizia – gli agenti del Commissariato e la Squadra Mobile – ha arrestato il 47enne in base ad un’ordinanza cautelare emessa dal gip di Ancona, ponendolo ai domiciliari. Ad aprile, gli agenti avevano accertato che l’indagato maltrattava i minori a lui affidati per ragioni di educazione ed istruzione religiosa e sottoposti alla sua autorità, rivolgendo loro anche minacce oltre a sottoporli a vessazioni fisiche e morali. Il provvedimento eseguito, costituisce misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui è ammesso mezzo di impugnazione e il destinatario è presunto innocente fino a sentenza definitiva. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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