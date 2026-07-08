Un imam è stato arrestato dopo che circa quindici bambini hanno subito maltrattamenti e umiliazioni durante le lezioni di religione al centro islamico At-Taqwa di Jesi. Le vittime, tutte minori, hanno raccontato di aver subito schiaffi e insulti durante le lezioni. Le indagini sono scattate dopo segnalazioni raccolte tra gli studenti di scuola elementare e media. La polizia ha sequestrato materiali e documenti relativi alle attività del centro.

JESI Sono stati i segnali colti tra i banchi della scuola ordinaria ad aprire una crepa su ciò che, secondo l’accusa, sarebbe accaduto durante le lezioni di religione al centro islamico At-Taqwa di Jesi. Da quelle prime segnalazioni, raccolte dal Commissariato jesino, è partita l’indagine che ha portato un insegnante di religione di 47 anni del centro culturale islamico At-Taqwa agli arresti domiciliari. La ricostruzione L’uomo insegna religione all’interno del centro educativo islamico. I minori, secondo la Procura, gli erano affidati per ragioni educative e di istruzione religiosa. È in quel contesto che sarebbero maturati gli episodi contestati: condotte ripetute, non casi isolati, che hanno portato all’ipotesi di maltrattamenti continuati aggravati. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Bimbi umiliati e picchiati al centro islamico di Jesi. Lezioni di religione choc: arrestato l?imam, una quindicina le vittime

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