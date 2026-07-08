Un insegnante di religione di un centro educativo islamico a Jesi è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. Le accuse riguardano vessazioni fisiche e morali inflitte ad almeno quindici studenti. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe colpito gli studenti con schiaffi, strattoni e calci, e avrebbe usato una penna come un coltello per colpirli. Le aggressioni sarebbero avvenute all’interno della struttura educativa.

Strattoni, colpi con un penna usata come coltello, schiaffi sulla testa, calci. Un insegnante di religione di un centro educativo islamico di Jesi, nell’anconetano, è stato arrestato ed è ora ai domiciliari per aver inflitto vessazioni fisiche e morali ad almeno quindici studenti. L’uomo, un 47enne originario del Bangladesh, insegnante presso il centro di Al Taqwa, secondo l’accusa umiliava e colpiva i suoi studenti per punirli quando facevano errori o avevano esitazioni. La polizia, gli agenti del commissariato e la squadra mobile, hanno eseguito un’ordinanza del gip di Ancona, ponendolo ai domiciliari. L’indagine, riporta il Corriere Adriatico, è partita anche grazie ai segnali colti tra i banchi della scuola ordinaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Schiaffi, strattoni e calci agli studenti: arrestato insegnante di un centro educativo islamico a Jesi

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