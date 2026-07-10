Una cantante ha festeggiato il suo compleanno a Parigi indossando un abito quasi trasparente e brillante. La donna si è presentata in pubblico con un vestito che lasciava poca immaginazione, attirando l’attenzione dei presenti. La festa si è svolta in un locale della città, con numerosi invitati e senza dettagli su eventuali celebrazioni private. La cantante ha condiviso alcune foto sui social, mostrando il look scelto per l’occasione.

C’è chi, nel proprio giorno speciale, ama spegnere le candeline circondato da famiglia e amici stretti, con l’atmosfera intima che solo casa propria sa regalare, e chi, al contrario, preferisce farlo in grande stile, trasformando i festeggiamenti in un evento planetario. E quale location migliore al mondo, se non la Ville Lumière? Mentre i riflettori del gossip internazionale continuano a inseguire ogni sua mossa, Jennifer Lopez sembra aver deciso di rispondere alle indiscrezioni nell’unico modo che conosce: dominando la scena. Nella capitale francese per la Paris Haute Couture Week 2026, tra una mise d’archivio e l’altra, la star del pop ha deciso di dare il via alle celebrazioni — e sì, qui il plurale è utilizzato con un senso — del suo compleanno con qualche settimana di anticipo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jennifer Lopez, l’abito (quasi) trasparente e brillante per il compleanno in anticipo a Parigi

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