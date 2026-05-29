Jennifer Lopez ha scelto un abito verde con tagli cut-out e dettagli di catene dorate per un evento. L’abito, sensuale e attillato, mette in evidenza le spalle e la schiena della cantante. La stoffa verde brillante si combina con gli accessori dorati, creando un look che richiama l’immagine di Madre Natura. La scelta è stata molto commentata sui social, dove il look ha attirato numerosi apprezzamenti.

Quella tra Jennifer Lopez ed il verde, lo sappiamo, è una storia d’amore iniziata nel lontano Duemila: l’arcinoto Jungle Dress di Versace sfoggiato per la prima volta in assoluto ai Grammy Awards di quell’anno è entrato nella storia, tanto da divenire l’oggetto del desiderio di numerose celebrities, alcune delle quali sono addirittura riuscite ad indossarlo — non altrettanto bene, c’è da dirlo — dopo di lei. Ebbene, a ben ventisei anni di distanza da quel momento iconico, un altro abito color della speranza potrebbe finire per avere la stessa sorte. Del resto nel luminoso firmamento di Hollywood vi sono star che seguono le tendenze e altre che le creano, e J. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jennifer Lopez come Madre Natura, l’abito verde sensuale con cut-out e catene dorate

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La mamma di Jennifer Lopez al concerto

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