Durante la Haute Couture Week di Parigi, molte celebrità hanno partecipato alle sfilate di Schiaparelli e Dior. Tra i presenti, sono stati osservati artisti e influencer come Bad Bunny, Chiara Ferragni e Sabrina Carpenter. La manifestazione ha mostrato i capi di alta moda delle due maison, con un pubblico composto da star e personalità del mondo dello spettacolo. La settimana si è aperta con un ricco calendario di eventi e sfilate di alta moda.

Il calendario, del resto, prometteva bene. Si parte con Schiaparelli e Dior, dove abbiamo visto, ad esempio, Bad Bunny, Chiara Ferragni e Sabrina Carpenter. Poi Chanel e Giorgio Armani Privé, accompagnati da Teyana Taylor, Pedro Pascal e Cate Blanchette. E infine Balenciaga, Robert Wun e Zuhair Murad con Demi Moore, Jennifer Lopez e Cynthia Erivo. Qui abbiamo raccolto allora tutto il meglio delle celebrity: le foto del giorno dalla Haute Couture Week, i look più interessanti, le apparizioni più fotografate e quelle che, per un motivo o per l’altro, vale la pena riguardare. Come noi, anche le celebrity sembravano non vedere l’ora di assistere alla prima couture di Pierpaolo Piccioli per Balenciaga. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jennifer Lopez e le altre: tutto il glamour delle celebrity alla Haute Couture Week di Parigi

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Jennifer Lopez Tries to Serve Sexy… But Fans Arent All Impressed

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Bad Bunny, Chiara Ferragni e Sabrina Carpenter: tutti i look delle celebrity alla Haute Couture Week di ParigiDurante la Haute Couture Week di Parigi, molte celebrity hanno partecipato a eventi e sfilate.

Teyana Taylor, Cate Blanchett e Pedro Pascal: tutti i look delle celebrity alla Haute Couture Week di ParigiDurante la Haute Couture Week di Parigi, numerose celebrità hanno sfoggiato look di alto livello.

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