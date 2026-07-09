Jennifer Lopez è a Parigi per le sfilate di Haute Couture, e ha portato con sé un “ospite” speciale: la sorella Lynda Lopez. Sì, avete letto bene: la cantante portoricana ha una sorella. Due, in realtà: Leslie, la maggiore, e Lynda. Sono molto unite ma appaiono raramente insieme, per questo le foto “di famiglia” alla sfilata di Celia Kritharioti hanno fatto il giro dei social in tempo record. Chi è Lynda Lopez. Probabilmente fino a oggi qualcuno neanche sospettava l’esistenza di una sorella, figuriamoci di una sorella famosa. Lynda Lopez, sorella minore della cantante, è una giornalista e conduttrice televisiva e vive a New York. Ha perfino vinto un Emmy Award per il notiziario mattutino WB11 Morning News, di cui è stata co-conduttrice. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La cantante è volata a Parigi per le sfilate di Alta Moda e ha chiesto alla sorella Lynda di accompagnarla: è una delle rarissime apparizioni insieme

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Parata di stelle a Parigi per la sfilata Chanel.

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