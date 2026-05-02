Tra Jannik Sinner e Alexander Zverev si è disputato un complessivo di 13 incontri, con l’azzurro in vantaggio per 9 a 4. L’ultima volta che si sono affrontati, Sinner ha avuto la meglio, lasciando poche possibilità all’avversario. In particolare, sulla terra rossa, i confronti tra i due sono molto più serrati e attirano l’attenzione degli appassionati di tennis.

Tra Jannik Sinner e Alexander Zverev il bilancio complessivo è 9-4 per l’italiano. Sulla terra rossa il discorso è ancora più interessante. Non è storicamente la superficie naturale di Sinner, eppure negli ultimi incroci anche lì il controllo è stato suo. Zverev, che sulla terra è cresciuto (due titoli a Madrid, una finale, vittorie contro gente come Thiem e Berrettini), oggi si ritrova a inseguire proprio nel suo habitat teorico. Poi c’è il contesto, che è tutto. L’assenza di Carlos Alcaraz cambia completamente la percezione del torneo. Senza lo spagnolo, Zverev avrebbe dovuto trovare un’autostrada. Invece si ritrova comunque davanti Sinner, cioè il problema più grande possibile.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner-Zverev el clasico di primavera, l’ultima volta Jannik gli ha lasciato solo le briciole

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