Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in tre set, avanzando in finale a Wimbledon. Il match si è concluso con una vittoria netta del giocatore italiano, che ha conquistato il secondo titolo consecutivo sull’erba dell’All England Tennis Club. La partita si è chiusa con un risultato che ha lasciato pochi dubbi, segnando un successo importante per Sinner nel torneo.

Chi ha ancora qualcosa da ridire su Jannik Sinner? Il risultato è clamoroso: ancora in finale a Wimbledon, dove si è presentato da campione in carica. Il numero uno del mondo doma in tre set Novak Djokovic e centra il secondo atto conclusivo consecutivo sull'erba dell'All England Tennis Club. Il match finisce 6-4 6-4 6-4, in due ore e 20 minuti di gioco. Un dominio assoluto, quello del ragazzo di San Candido, che conquista la prima finale Slam della stagione, dopo le eliminazioni in semifinale agli Australian Open e al secondo turno al Roland Garros, nella drammatica partita contro Cerundolo, quella del malore misterioso. Ma Jannik ora è qui, più dominante che mai. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner liquida Djokovic in tre set: ancora finale a Wimbledon! Il match point? Pura dominanza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I am surprise by Jannik Sinner first round at Wimbledon!

Notizie e thread social correlati

Wimbledon: Sinner batte ancora Djokovic e va in finale contro Zverev. Nole superato in tre setJannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in tre set, qualificandosi per la finale di Wimbledon.

Jannik Sinner è ancora in semifinale a Wimbledon! Piegato in tre set il tedesco StruffJannik Sinner ha battuto in tre set il tedesco Struff con i punteggi di 7-5, 7-6 e 6-3 in due ore e 35 minuti, conquistando la semifinale a Wimbledon.

Temi più discussi: Wimbledon, Sinner-Struff 7-5 7-6 (7-4) 6-3, è ancora in semifinale; Jannik Sinner preoccupato da Djokovic: So che posso anche perderci con lui. Devo alzare il livello per avere una chance; Sinner non sbaglia: quarti a Wimbledon e sfida con Struff; La semifinale di Sinner a Wimbledon si vedrà su TV8? Sky non è obbligata. E il precedente del 2025….

Borsa di ghiaccio ieri. Giubbotto refrigerante oggi per Jannik Sinner reddit

Sinner-Djokovic 6-4 6-4 6-4 a Wimbledon, il risultato della semifinale: Jannik vola in finale contro ZverevNon bisogna dimenticare che c'è un rischio in caso prolungamenti esagerati del match tra Sinner e Djokovic: se la sfida dovesse durare anche nella tarda serata, a mezzanotte si andrà incontro alla sos ... fanpage.it

Jannik Sinner maltratta Djokovic e non gli dà scampo! Il n.1 torna in finale a WimbledonJannik Sinner, per il secondo anno consecutivo, è in finale a Wimbledon. E, per la quinta volta consecutiva nel torneo, non perde un set. Nella miglior ... oasport.it