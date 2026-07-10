Jannik Sinner liquida Djokovic in tre set | ancora finale a Wimbledon! Il match point? Pura dominanza

Da liberoquotidiano.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in tre set, avanzando in finale a Wimbledon. Il match si è concluso con una vittoria netta del giocatore italiano, che ha conquistato il secondo titolo consecutivo sull’erba dell’All England Tennis Club. La partita si è chiusa con un risultato che ha lasciato pochi dubbi, segnando un successo importante per Sinner nel torneo.

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Chi ha ancora qualcosa da ridire su Jannik Sinner? Il risultato è clamoroso: ancora in finale a Wimbledon, dove si è presentato da campione in carica. Il numero uno del mondo doma in tre set Novak Djokovic e centra il secondo atto conclusivo consecutivo sull'erba dell'All England Tennis Club. Il match finisce 6-4 6-4 6-4, in due ore e 20 minuti di gioco.  Un dominio assoluto, quello del ragazzo di San Candido, che conquista la prima finale Slam della stagione, dopo le eliminazioni in semifinale agli Australian Open e al secondo turno al Roland Garros, nella drammatica partita contro Cerundolo, quella del malore misterioso. Ma Jannik ora è qui, più dominante che mai. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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I am surprise by Jannik Sinner first round at Wimbledon!

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