Jannik Sinner ha battuto in tre set il tedesco Struff con i punteggi di 7-5, 7-6 e 6-3 in due ore e 35 minuti, conquistando la semifinale a Wimbledon. È la decima presenza in semifinale in uno Slam per il tennista.

Jannik Sinner continua la sua difesa del titolo e accede nuovamente in semifinale a Wimbledon, la decima in carriera in uno Slam. Il numero uno del mondo ha piegato in tre set il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-5 7-6 6-3 dopo due ore e trentacinque minuti di gioco. Un Sinner ancora una volta mortifero nei momenti decisivi della partita, senza esprimere un gioco spumeggiante, ma restando concreto e attento quando il punto era importante. Appuntamento ora a venerdì contro il vincente del match tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime ed ovviamente l’eventuale sfida con il serbo è quella che intrigherebbe di più. Ottimo il rendimento al servizio per Sinner, vincendo l’84% dei punti quando ha servito la prima, realizzando anche sedici ace. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner è ancora in semifinale a Wimbledon! Piegato in tre set il tedesco Struff

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Jannik Sinner fuori dal centrale di Wimbledon: scoppia la polemica.

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