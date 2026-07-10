Jannik Sinner il volto che non vorrebbe vedere in tribuna | Sì mi mette pressione

Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic in tre set nella semifinale di Wimbledon, assicurandosi così un posto in finale per il secondo anno consecutivo. Il risultato conferma il suo ruolo di numero 1 del torneo e il suo successo in questa edizione. Djokovic, campione in carica, è stato eliminato, mentre Sinner si prepara a disputare la finale.

Semplicemente il numero 1: Jannik Sinner liquida Novak Djokovic in tre set in semifinale a Wimbledon e, da campione in carica, per il secondo anno consecutivo conquista l'atto finale del torneo. Un Sinner felice, soddisfatto, quello che si mostra davanti alle telecamere nelle intervista post-partita sul campo. Il numero uno del mondo stacca così il pass per l'ultimo atto dei Championships dopo una prova di altissimo livello contro il campione serbo, battuto con un netto 6-4 6-4 6-4. Al termine del match, però, il primo pensiero dell'azzurro è stato per l'avversario, omaggiato con parole di grande rispetto: Djokovic è stato definito da Sinner " una vera fonte d'ispirazione, non solo per voi, ma anche per la nuova generazione", un campione ancora capace di fare "cose incredibili". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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