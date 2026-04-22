Jannik Sinner si mette alla prova in allenamento a Madrid con un giocatore che l’ha sconfitto

Jannik Sinner si allena a Madrid con un avversario che lo ha battuto in passato. Ha scelto di partecipare al Masters 1000 della città, dopo aver disputato 17 partite in 36 giorni, tra cui vittorie a Indian Wells, Miami e Montecarlo. Il giocatore si sente in forma e vuole mantenere il ritmo, anche se il torneo si svolge dopo un’intensa serie di impegni.

Nulla è casuale. Jannik Sinner ha preso la sua decisione: partecipare al Masters 1000 di Madrid. Il numero uno del mondo si sente bene e intende dare continuità al rendimento, nonostante le 17 partite disputate in 36 giorni, con i trionfi a Indian Wells, Miami e Montecarlo. Il livello di fiducia è cresciuto sensibilmente ed è proprio questo, insieme all’eccellente lavoro svolto in California, ad aver convinto l’azzurro a proseguire la stagione sulla terra rossa. In questo contesto, gli allenamenti affrontati — e quelli in programma — rientrano in un piano estremamente preciso. Nel primo giorno di lavoro, Sinner ha scambiato con Thiago Tirante: una scelta funzionale a ritrovare il feeling con la palla e a interpretare il particolare rimbalzo della terra madrilena, superficie rapida e scivolosa, da approcciare con cautela.🔗 Leggi su Oasport.it

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