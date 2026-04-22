Jannik Sinner si mette alla prova in allenamento a Madrid con un giocatore che l’ha sconfitto in passato

Jannik Sinner si allena a Madrid con un avversario che lo ha battuto in passato, in un allenamento che fa parte della sua preparazione per il Masters 1000 della città. Il tennista italiano si sente in forma e ha deciso di partecipare al torneo, dopo aver vinto tre titoli nelle ultime settimane a Indian Wells, Miami e Montecarlo. In totale, ha disputato 17 partite in 36 giorni.

Nulla è casuale. Jannik Sinner ha preso la sua decisione: partecipare al Masters 1000 di Madrid. Il numero uno del mondo si sente bene e intende dare continuità al rendimento, nonostante le 17 partite disputate in 36 giorni, con i trionfi a Indian Wells, Miami e Montecarlo. Il livello di fiducia è cresciuto sensibilmente ed è proprio questo, insieme all’eccellente lavoro svolto in California, ad aver convinto l’azzurro a proseguire la stagione sulla terra rossa. In questo contesto, gli allenamenti affrontati — e quelli in programma — rientrano in un piano estremamente preciso. Nel primo giorno di lavoro, Sinner ha scambiato con Thiago Tirante: una scelta funzionale a ritrovare il feeling con la palla e a interpretare il particolare rimbalzo della terra madrilena, superficie rapida e scivolosa, da approcciare con cautela.🔗 Leggi su Oasport.it

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