Jannik Sinner è in finale a Wimbledon di nuovo

Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic in tre set (6-4, 6-4, 6-4) nella semifinale di Wimbledon, avanzando così alla finale del torneo. La partita si è svolta sul campo in erba più rinomato del circuito tennistico, con Sinner che ha dominato l'incontro senza perdere un set. La vittoria garantisce all'atleta italiano la possibilità di competere per il titolo nel prestigioso torneo.

Jannik Sinner ha battuto 3 set a 0 (6-4, 6-4, 6-4) il serbo Novak Djokovic in semifinale a Wimbledon, il più prestigioso torneo di tennis al mondo e l’unico tra i quattro del Grande Slam giocato su erba. In finale, domenica 12 luglio, Sinner giocherà contro il tedesco Alexander Zverev, che nell’altra semifinale ha battuto in tre set l’inglese Arthur Fery, arrivato al torneo da 114esimo tennista al mondo. Anche l’anno scorso Sinner vinse in semifinale contro Djokovic, anche in quel caso in tre set, per poi diventare il primo italiano di sempre a vincere a Wimbledon. Sin da subito Sinner è stato efficace e costante, con pochissimi errori (in tutto il primo set ha perso solo 4 punti al servizio) e una generale sensazione di controllo della partita. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Jannik Sinner parla di Novak Djokovic in conferenza stampa | Wimbledon

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