Wimbledon un super Flavio Cobolli raggiunge Jannik Sinner ai quarti di finale In campo anche Jasmine Paolini

A Wimbledon, Flavio Cobolli ha superato il suo avversario e si è qualificato per i quarti di finale, raggiungendo così Jannik Sinner nel’ultimo ottavo. Nel frattempo, anche Jasmine Paolini ha proseguito il suo cammino nel torneo femminile, arrivando agli ottavi di finale. La seconda settimana del torneo si sta rivelando decisiva per il tennis italiano, con entrambi i giocatori ancora in corsa nella competizione.

Wimbledon entra nella seconda settimana, quella decisiva. Il tennis italiano si gioca gli ottavi di finale con Flavio Cobolli nel tabellone maschile, desideroso di raggiungere Jannik Sinner nei primi otto del Championship, e Jasmine Paolini in quello femminile. Cobolli ha battuto per tre set a zero Alex De Minaur e vola nei primi otto di Wimbledon per il secondo anno di fila. In campo Jasmine Paolini contro la filippina Eala. Che partita tra Flavio Cobolli e De Minaur. Esulta come Cristiano Ronaldo e fa benissimo Flavio Cobolli. Diventa così il terzo giocatore della storia del tennis italiano ad accedere ai quarti di finale di Wimbledon per più di una volta in carriera, insieme ovviamente a Jannik Sinner e Nicola Pietrangeli. 🔗 Leggi su Open.online

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