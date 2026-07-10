Jannik Sinner è di nuovo in finale a Wimbledon

Jannik Sinner ha vinto la semifinale di Wimbledon contro Novak Djokovic con un punteggio di 3 set a 0, chiudendo i parziali 6-4, 6-4 e 6-4. La partita si è svolta sul campo in erba del torneo più rinomato del circuito. Sinner si è qualificato per la finale del torneo, che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del calendario tennistico.

Jannik Sinner ha battuto 3 set a 0 (6-4, 6-4, 6-4) il serbo Novak Djokovic in semifinale a Wimbledon, il più prestigioso torneo di tennis al mondo e l’unico tra i quattro del Grande Slam giocato su erba. In finale, domenica 12 luglio, Sinner giocherà contro il tedesco Alexander Zverev, che nell’altra semifinale ha battuto in tre set l’inglese Arthur Fery, arrivato al torneo da 114esimo tennista al mondo. Anche l’anno scorso Sinner vinse in semifinale contro Djokovic, anche in quel caso in tre set, per poi diventare il primo italiano di sempre a vincere a Wimbledon. Sin da subito Sinner è stato efficace e costante, con pochissimi errori (in tutto il primo set ha perso solo 4 punti al servizio) e una generale sensazione di controllo della partita. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Jannik Sinner parla di Novak Djokovic in conferenza stampa | Wimbledon

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Le parole di Jannik Sinner al termine del match contro Djokovic: È bellissimo giocare un altra finale di questo torneo prestigioso. Novak è ispirazione per tutto il pubblico e per le nuove generazioni. Abbiamo sempre avuto partite lottate, dopo la vittoria di Nole x.com

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