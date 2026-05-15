Jannik Sinner si trova a un passo dalla sua seconda finale consecutiva agli Internazionali di Roma. Il tennista italiano ha superato il suo avversario nel turno precedente e ora si prepara ad affrontare il russo, che rappresenta l’unico ostacolo tra lui e la finale. La partita si svolge su un campo in terra battuta e vede i due giocatori impegnati in un match decisivo per l’ingresso nell’ultimo atto del torneo.

C'è solo il tennista russo tra il numero uno del mondo e l'ultimo atto degli Internazionali, unico Masters 1000 che non ha ancora vinto in carriera Ancora un ultimo ostacolo, il russo Medvedev, e poi Sinner potrà giocare la sua seconda finale consecutiva agli Internazionali d'Italia a Roma, unico titolo Masters 1000 che manca nel suo palmares. E allora scopriamo subito pronostico e quote Sinner-Medvedev, match in programma venerdì 15 maggio alle ore 19. Nonostante un leggero calo fisico nel finale, il numero uno del mondo nei quarti di finale ha superato agevolmente Rublev, che lo aveva sfidato alla vigilia anche sulla cabala. «Prima o poi dovrà perdere» aveva detto il rivale di Jannik, che ha capito subito che aria tirava sul Centrale del Foro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Medvedev, Jannik a un passo dalla seconda finale a Roma consecutiva: il pronostico

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