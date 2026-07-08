Dopo la vittoria in tre set contro un avversario tedesco nei quarti di finale di Wimbledon, il tennista italiano ha dichiarato di essere consapevole dei propri limiti e di dover migliorare il livello di gioco per affrontare al meglio la semifinale. Ha espresso preoccupazione per la presenza di un avversario molto forte, riconoscendo che potrebbe perdere contro di lui. Attualmente, si concentra sulle strategie e sul miglioramento delle proprie prestazioni per tentare di raggiungere la finale sull’erba londinese.

Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in tre set sul tedesco Jan-Lennard Struff nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile di Wimbledon: l’azzurro è già proiettato sulla semifinale ed ha spiegato quali saranno le armi che potranno aiutarlo a tornare in finale sull’erba londinese. L’azzurro guarda al penultimo atto di venerdì: “ Credo che se voglio avere una chance in semifinale dovrò alzare un po’ il livello, sto giocando abbastanza bene, tutti i giorni va un po’ meglio. Sto provando a servire meglio e stare più attento nei miei game di battuta, poi nei game di risposta cerco di stare lì. Oggi è stata... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - Jannik Sinner preoccupato da Djokovic: “So che posso anche perderci con lui. Devo alzare il livello per avere una chance”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le parole di Jannik Sinner dopo la sconfitta contro Novak Djokovic in semifinale all'Australian Open

Notizie e thread social correlati

Jannik Sinner realista: “Se voglio avere una chance in semifinale, devo alzare il livello. So che con Djokovic posso anche perdere”Dopo aver battuto in tre set il tedesco nei quarti di finale di Wimbledon, Jannik Sinner ha dichiarato che per affrontare la semifinale dovrà...

Sinner a Roma, buona la prima “Ora devo alzare il livello”Jannik Sinner ha esordito al Centrale del Foro Italico con un pubblico numeroso e appassionato.

Temi più discussi: Sinner e allarme caldo, Jannik snobba tutto a Wimbledon 2026; Jannik Sinner e il sensore per il glucosio: perché monitorare la glicemia è diventato il nuovo trend; Jannik Sinner batte la paura del dopo-Parigi: l’esempio è Nadal; Sinner e la macchia di sangue sulla scarpa del piede destro: cosa è successo a Wimbledon.

Jannik Sinner lascia l'ospedale con un bendaggio al polso. reddit

Jannik Sinner: Paolo Bertolucci anticipa le polemichePer anticipare le lamentele! Sinner giocherà at 1 PM sul campo 1. Si prevedono oltre 30 gradi: Paolo Bertolucci con un post ironico ha annunciato l’ora del match del quarto di finale di Wimbledon tr ... sportal.it

Sinner contro Struff a Wimbledon 2026, Jannik vince 3-0 e vola in semifinaleJannik Sinner (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner (AP Photo/Kin Cheung) Jannik Sinner in campo oggi, ... msn.com