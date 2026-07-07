Il rapper ha rivelato che, dopo la separazione, sono state attivate penali milionarie a causa di clausole di riservatezza. Ha anche parlato di divergenze interne nel progetto comune e di un rapporto molto teso, caratterizzato da un clima di gelo. Per anni non erano stati forniti dettagli sulla fine della collaborazione, ma ora ha deciso di raccontare cosa sia realmente accaduto tra i due artisti.

Per anni nessuno dei due aveva spiegato davvero cosa fosse accaduto tra J-Ax e Fedez dopo la fine della loro collaborazione. Oggi il rapper racconta alcuni retroscena inediti: dalle divergenze nate all’interno di Newtopia alle clausole di riservatezza con penali milionarie. J-Ax racconta i retroscena della rottura con Fedez. Per anni la fine del sodalizio tra J-Ax e Fedez è rimasta uno dei misteri più discussi della musica italiana. Dopo il successo travolgente ottenuto insieme, molti fan si sono chiesti cosa avesse realmente portato alla rottura di un rapporto che sembrava solido sia sul piano professionale sia su quello personale. Oggi, a distanza di tempo, J-Ax ha deciso di raccontare alcuni dettagli mai emersi prima durante una conversazione nel podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - J-Ax rompe il silenzio sulla fine con Fedez: le penali milionarie, il gelo e la verità dietro l’addio a Newtopia

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