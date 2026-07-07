J-Ax ha rivelato di aver evitato di parlare di una rottura con Fedez a causa di penali milionarie previste da un contratto. Lo ha detto durante un podcast, spiegando che ci sarebbero state conseguenze economiche rilevanti se avesse affrontato pubblicamente la questione. La discussione riguarda una lite passata tra i due, che ha attirato l’attenzione del gossip per molto tempo. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle circostanze della rottura.

J-Ax è stato ospite dell’ultima puntata del podcast di Gianluca Gazzoli, The BSMT, e ha raccontato alcuni dettagli della sua passata lite con Fedez, per molto tempo al centro del gossip. Ripercorrendo gli ultimi mesi della collaborazione con Fedez, J-Ax ha spiegato che le difficoltà erano già evidenti prima dell’annuncio ufficiale della separazione avvenuta nell’estate del 2018. Secondo il rapper, il clima si era deteriorato già durante il concerto di San Siro: “ San Siro non è la mia dimensione e non l’ho vissuta bene. Io già stavo male e volevo andarmene e preferirei non scendere nei dettagli, la cosa aveva preso una direzione che non mi piaceva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - J-Ax rompe il silenzio su Fedez e sulla loro rottura: “C’erano penali milionarie se parlavamo”

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