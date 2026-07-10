Italian Global Series | l’importanza del Casting raccontato da due maestri del settore

Durante un evento dedicato alla produzione cinematografica, due esperti del settore hanno spiegato cosa comporta il processo di casting per film e serie TV. Hanno descritto le sfide legate alla selezione degli attori e come l’introduzione dell’intelligenza artificiale abbia modificato alcune pratiche. La discussione ha evidenziato le differenze tra metodi tradizionali e innovativi, senza entrare in dettagli tecnici o opinioni personali.

Cosa c’è dietro il casting di un film o di una serie e quali sono le difficolta da affrontare, grazie all’arrivo dell’IA? Si è parlato de “ L’arte del Casting ” oggi, mercoledì 8 luglio in Sala Polissena al Palariccione, con Kate Rhodes James, casting director di serie iconiche come Ragione e sentimento, House of the Dragon e Alien: Pianeta terra e film come Napoleon e Il gladiatore 2 e Francesco Vedovati ( Conclave, Ripley, The White Lotus, Io Capitano ), moderati da Hakim Zejjari. Davanti a un pubblico composto anche da attrici e attori intervenuti per comprendere più da vicino i processi di selezione della serialità internazionale e italiana, Rhodes James e Vedovati hanno innanzitutto raccontato come si sono accostati alla loro professione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

2038: L'Alba della Rivolta | Francesco Grasso | Audiolibro Fantascientifico Completo | Parte 1/2

Notizie e thread social correlati

Due maestri della televisione raccontano il futuro delle serie TV all’Italian Global SeriesDue veterani della televisione hanno partecipato a un evento in Romagna per discutere del futuro delle serie TV.

Italian Global Series 2026: date, ospiti e anteprime del festival tra Rimini e RiccioneL’estate 2026 si prepara a essere protagonista grazie all’Italian Global Series, il festival internazionale dedicato alle serie TV che si svolgerà...

Temi più discussi: All'Italian Global Series 2026 la serialità anche per i più piccoli a Riccione i tre giorni di Kids & Toons; L'Italian Global Series si sposta a Riccione: da Pilar Fogliati a Lunetta Savino, sfilata di stelle; Tv, l’Italian Global Series celebra Lino Banfi alla vigilia dei 90; In cerca di idee | Fiction e serialità audiovisiva: l’Italian Global Series Festival, 3 – 11 luglio 2026 a Rimini e Riccione.

Ospite di Italian Global Series in occasione della presentazione della fiction Libera - Il caso Erica Palma, l'attore parla del suo passato, della difficoltà di chiedere aiuti e dell'amore che non ha età x.com

Lombardi all’Italian Global Series: Il mio viso? All’estero è apprezzatoL’attore è nel cast di Blade Runner 2099: Il cinema italiano mi sfrutta poco. Con Sorrentino affinità elettiva ... msn.com

ITALIAN GLOBAL SERIES | Tutto l’amore che resta: La nostra intervista al regista e alle attriciRICCIONE – Presentata all’Italian Global Series Festival 2026, Tutto l’amore che resta è la nuova serie Rai prodotta da Fabula Pictures, che affronta con sensibilità i temi dell’inclusione, dell’adole ... msn.com