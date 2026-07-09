Due maestri della televisione raccontano il futuro delle serie TV all’Italian Global Series

Due veterani della televisione hanno partecipato a un evento in Romagna per discutere del futuro delle serie TV. La conversazione, avvenuta domenica 5 luglio al Cinema Fulgor, si è concentrata sulla produzione internazionale e sul ruolo delle grandi case creative nel nuovo panorama audiovisivo. Hanno condiviso idee e osservazioni su come cambiano le modalità di realizzazione e distribuzione delle serie, senza entrare in dettagli specifici o nomi di aziende.

Due legende del mondo televisive si incontrano nelle riviere romagnole per parlare del mondo televisive. Il futuro della produzione internazionale in ambito seriale e il ruolo delle grandi case creative nel nuovo ecosistema audiovisivo sono stati al centro della Conversazione che si è svolta domenica 5 luglio al Cinema Fulgor, tra David W. Zucker, Chief Creative Officer di Scott Free Productions ( The Good Wife, The Good Fight, The Man in the High Castle e Raised by Wolves ), e Steve Stark, produttore ed executive di lunga esperienza che ha contribuito allo sviluppo di serie di grande impatto internazionale come The Handmaid’s Tale, Fargo, Vikings e Mercoledì. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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