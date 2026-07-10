Italian Global Series intervista a Nicholas Meyer James Kirk è il capitano Hornblower nello spazio

In occasione della Italian Global Series, un rappresentante di Star Trek ha descritto il personaggio di James Kirk come il “capitano Hornblower nello spazio”. La manifestazione ha aperto la stagione delle serie TV con incontri ed eventi dedicati al mondo seriale.

Star Trek è stata una delle protagoniste delle Italian Global Serie s, la manifestazione che apre la stagione delle serie TV con incontri ed eventi che celebrano il mondo seriale. Non poteva certo mancare l’ultima frontiera, che nel 2026 festeggia i suoi sessant’anni e si presenta al pubblico italiano con la quarta stagione di Star Trek: Strange New Worlds. Oltre al cast della serie disponibile su Paramount + a partire dal 23 luglio, Italian Global Series ha voluto onorare la storia dell’universo di Gene Roddenberry, portando a Riccione un nome caro ai trekkie: Nicholas Meyer. Regista del cult Star Trek II: L’Ira di Khan e di Star Trek VI: Rotta verso l’ignoto – dove è stato anche co-sceneggiatore – Meyer vanta una carriera di tutto rispetto, anche oltre l’ultima frontiera. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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