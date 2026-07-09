Italian Global Series | intervista a Carlton Cuse Il binge watching è frustrante per tutti

Un’intervista a Carlton Cuse ha affrontato il tema del binge watching, definendolo frustrante per tutti. La discussione si è concentrata anche sulla crescita di una generazione di fan delle serie, che ha iniziato a seguire le narrazioni attraverso piattaforme di streaming. La conversazione ha fatto riferimento alla popolarità di “Lost”, una delle serie più iconiche, che ha contribuito a diffondere l’interesse per questa forma di fruizione seriale.

Un’intera generazione di appassionati di serie è nata sulle spiagge di un’isola sperduta, dove inizia l’epopea di una delle serie più amate della storia della serialità, Lost. Un cult che ancora oggi viene amato dal pubblico, come dimostra l’accoglienza riservata a Carlton Cuse, uno dei creatori dei Lost, alle Italian Global Series, l’evento che trasforma Rimini e Riccione nelle capitali della serialità televisiva. Lost viene celebrato alle Italian Global Series sia con la presenza di uno dei suoi volti più amati, Titus Welliver, ma anche Carlton Cuse, un nome caro agli appassionati di serialità. Non solo Lost nel suo passato, ma anche Nash Bridges, The Strain, Locke & Keys e Jack Ryan, una carriera che lo ha portato a esser considerato una delle anime della serialità contemporanea. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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