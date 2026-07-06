Italian Global Series 2026 | Intervista a Titus Welliver Leggevo solo le mie battute di Lost non volevo spoiler!

Titus Welliver ha raccontato di aver letto solo le sue battute di Lost per evitare spoiler. L’attore, noto per apparizioni frequenti in diverse serie TV, ha spiegato di preferire concentrarsi sui propri dialoghi. La sua presenza ricorrente in molte produzioni lo rende riconoscibile anche in ruoli minori, ma la sua performance diventa evidente quando interpreta personaggi principali. Welliver ha condiviso questa abitudine durante un’intervista legata alla Italian Global Series 2026.

C’è un volto che ricorre spesso nelle serie Tv, appare quando meno te lo aspetti, lo intercetti in una scena e ti chiedi come mai sia lì. Titus Welliver ha questo dono, esser una presenza discreta ma magnetica anche quando non ha ruoli di primo piano, una capacità rara che semplicemente esplode quando è protagonista. Lo abbiamo incontrato durante le Italian Global Series, la manifestazione dedicata alla serialità che ha trasformato Rimini e Riccione nelle capitali dell’intrattenimento. Difficile vedere arrivare Titus Welliver e ripensare che davanti a noi si siede l’Uomo in Nero di Lost. Sorriso aperto, una stretta di mano salda e una battuta che stempera subito l’ambiente, complice l’apprezzamento per i suoi numerosi tatuaggi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Italian Global Series 2026, intervista a Sergio Friscia

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