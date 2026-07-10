L’Italia Under 20 è stata eliminata dal Junior World Championship dopo aver perso contro la Nuova Zelanda con il punteggio di 45-15. La partita si è disputata all’AIA Arena di Kutaisi. Nel primo tempo, la squadra italiana ha mantenuto il ritmo, ma nella ripresa ha subito un calo, consentendo agli avversari di allungare il divario. La gara si è conclusa con la vittoria dei Baby Blacks.

Si chiude con una sconfitta la fase a giorni dell’Italia U20 al World Cup Junior World Championship. A Kutaisi, all’AIA Arena, gli Azzurrini vengono battuti 45-15 dalla Nuova Zelanda, in una partita rimasta viva soprattutto nel primo tempo e poi scivolata via nella ripresa sotto i colpi dei Baby Blacks. La squadra di Andrea Di Giandomenico ha avuto il merito di partire forte e di restare dentro al match, ma la distanza la qualità e la profondità neozelandese hanno fatto la differenza. L’Italia era patita nel modo migliore, trovando subito la meta con Falchetto, bravo a intercettare un pallone nei primi minuti e a volare oltre la linea per il 5-0. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Italia U20, il sogno si ferma contro i Baby Blacks: la Nuova Zelanda passa 45-15

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