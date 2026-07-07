Rugby | l’Italia regge mezz’ora contro i Baby All Blacks ai Mondiali Under 20

Notizia in breve

L’Italia ha resistito per circa 30 minuti contro i Baby All Blacks in una partita dei Mondiali Under 20. La sfida tra le due squadre più attese del girone si è svolta con l’Italia che ha tenuto testa alla Nuova Zelanda fino a metà primo tempo. Dopo questa fase, gli avversari hanno preso il comando, segnando punti e aumentando il distacco. La partita si è conclusa con la vittoria della Nuova Zelanda.