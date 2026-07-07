Rugby | l’Italia regge mezz’ora contro i Baby All Blacks ai Mondiali Under 20

Da oasport.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha resistito per circa 30 minuti contro i Baby All Blacks in una partita dei Mondiali Under 20. La sfida tra le due squadre più attese del girone si è svolta con l’Italia che ha tenuto testa alla Nuova Zelanda fino a metà primo tempo. Dopo questa fase, gli avversari hanno preso il comando, segnando punti e aumentando il distacco. La partita si è conclusa con la vittoria della Nuova Zelanda.

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La sfida più attesa del girone mette di fronte l’Italia e la Nuova Zelanda, due squadre arrivate all’ultimo appuntamento della fase iniziale con ambizioni diverse ma ancora in corsa per il primo posto. I Baby All Blacks si presentano all’appuntamento da capolista a punteggio pieno, forti di due vittorie con bonus nelle prime due partite, mentre gli azzurrini occupano la seconda posizione con 7 punti, frutto del successo all’esordio e della sconfitta rimediata nel secondo turno. Per l’Italia l’obiettivo è confermare i progressi mostrati nella competizione e mettere alla prova la propria crescita contro una delle formazioni più talentuose del panorama giovanile mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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