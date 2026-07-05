Martedì alle 11:00 italiane si svolgerà l’incontro tra Italia e Nuova Zelanda all’AIA Arena di Kutaisi, valido per la seconda fase del Mondiale U20 di rugby. La formazione degli Azzurrini è stata ufficializzata e comprende 23 giocatori scelti dall’allenatore. La partita rappresenta un momento chiave per il percorso nel torneo.

Andrea Di Giandomenico ha scelto i 23 giocatori per la sfida di martedì 7 luglio alle 11:00 italiane all’AIA Arena di Kutaisi, decisiva per il percorso dell’Italia nella seconda fase del Mondiale U20. La Nazionale U20 Maschile di rugby si prepara alla sfida contro la Nuova Zelanda, in programma martedì 7 luglio alle ore 11:00 italiane all’AIA Arena di Kutaisi. Il match chiuderà la fase a gironi del World Rugby Junior World Championship e sarà importante per definire il cammino degli Azzurrini nella seconda fase del Mondiale di categoria. Dopo la prova convincente contro il Giappone, l’Italia guarda ora all’impegno con la Nuova Zelanda. L’allenatore Andrea Di Giandomenico ha scelto i 23 giocatori che scenderanno in campo per una partita dal peso significativo. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Sportface.it - Rugby U20, Italia-Nuova Zelanda martedì: la formazione degli Azzurrini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IRLANDA - ITALIA U20: LIVE! 6 Nazioni Under 20

Notizie e thread social correlati

Rugby, Italia U20: la formazione degli Azzurrini per la sfida di domani contro il GiapponeLa nazionale italiana U20 di rugby giocherà domani alle 18:30 all’AIA Arena di Kutaisi contro il Giappone nella seconda giornata del World Rugby...

Italia U20 rugby, i 30 convocati per il World Rugby Junior World Championship 2026L’Italia Under 20 ha annunciato i 30 giocatori convocati per il World Rugby Junior World Championship 2026 in Georgia.

Temi più discussi: Mondiale U20: come vedere le partite dell'Italia e delle altre nazionali in streaming gratuito su RugbyPass TV; Junior World Championship: la presentazione di Italia-Giappone; Italia-Scozia: highlights Mondiali U20 rugby; Rugby: l’Italia dilaga nella ripresa e batte il Giappone ai Mondiali Under 20.

Terzo appuntamento dello #JuniorWorldChampionship a Kutaisi: Andrea #DiGiandomenico ha scelto la formazione degli #Azzurrini per affrontare la Nuova Zelanda #ITAvNZL U20 Martedì 7 luglio ? 11:00 (ITA) AIA Arena, Kutaisi Rugbypass. x.com

Rugby U20, Italia-Nuova Zelanda martedì: la formazione degli AzzurriniAndrea Di Giandomenico ha scelto i 23 giocatori per la sfida di martedì 7 luglio alle 11:00 italiane all’AIA Arena di Kutaisi, decisiva per il percorso dell’Ita ... sportface.it

Scotland U20 contro Italia U20 Risultato (JWC R1) reddit

Georgia 2026: Italrugby ko contro la Scozia al debutto del Mondiale U20L’Italia U20 esce sconfitta dall’AIA Arena di Kutaisi nella prima giornata del World Rugby Junior World Championship, la rassegna iridata di categoria al via sabato 27 giugno in Georgia. Gli Azzurrini ... sportparma.com