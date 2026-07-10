Il presidente della Federcalcio ha confermato di voler mantenere Roberto Mancini come commissario tecnico della nazionale, nonostante si fosse ipotizzato un possibile cambiamento. La decisione deriva da un impegno preso prima della sua elezione a presidente della federazione. Con lui rimarrà anche Lele Oriali, che lavora come assistente del ct. La volontà è di proseguire con questa coppia alla guida della squadra nazionale di calcio.

Il dado è tratto. Malagò proverà a tenere per sé, ancora per un po’, una scelta che in realtà, in fondo, non è mai stata realmente in discussione: aveva un impegno con Roberto Mancini preso prima di essere eletto presidente della Figc e lo manterrà. Nonostante i giri di parole, i tentennamenti veri o presunti. Tutto è deciso: sarà l’ex ct campione d’Europa a prendere le redini della Nazionale nel post Gattuso. Resta solo da formalizzare la durata del contratto, l’ingaggio e lo staff. Ma la grande sorpresa è che nel gruppo che dovrà riportare l’Italia ai Mondiali nel 2030 ci sarà anche Gabriele Oriali. Sì, Lele ha detto sì a Casa Italia, probabilmente incapace di non raccogliere il richiamo di Malago e dell’Inno di Mameli: sarà team manager, probabilmente, come lo era ai tempi di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Malagò, tutto pronto per la svolta Italia: Mancini ct e con lui Lele Oriali

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