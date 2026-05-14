Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha annunciato di aver offerto un ruolo di rilievo a un ex calciatore e dirigente di club. La proposta sarebbe rivolta a una figura nota nel mondo del calcio italiano, in vista delle elezioni fissate per il 22 giugno. Se l’attuale presidente dovesse essere eletto, avrebbe intenzione di affidare a questa persona la guida del settore giovanile della Nazionale italiana. La decisione si inserisce in un progetto di rinnovamento per il calcio nazionale.

Il prossimo 22 giugno ci saranno le elezioni per il nuovo Presidente della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio): si sfideranno per la poltrona Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Malagò, al momento, è sostenuto da Serie A, Serie B, AssoAllenatori e A.I.C. (Associazione Italiana Calciatori), convogliando dunque, su di sé circa il 54% delle preferenze. È molto probabile, dunque, che sia proprio l'ex numero uno del CONI a vincere le elezioni federali tra poco più di un mese. Motivo per cui si sta già guardando intorno per formare la sua 'squadra di governo del calcio'. Secondo il quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola, Malagò avrebbe contattato Paolo Maldini prima di tutti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Clamoroso FIGC, Malagò ha scelto il suo braccio destro: offerta a Maldini per la svolta azzurra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

La Serie A ha scelto Malagò come candidato presidente per la FIGC: solo due club contrariL'ex presidente del CONI GIovanni Malagò è ufficialmente il candidato della Lega Serie A per la presidenza della FIGC.

Figc, il nome di Maldini emerge come alternativa a Malagò (La Stampa)Il governo Meloni si muove con cautela e preoccupazione nello scacchiere della Figc, dove ogni scelta sembra più una partita politica che sportiva.

Temi più discussi: Corsa alla presidenza FIGC, ufficializzate entrambe le candidature: sarà duello tra Malagò e Abete; Federcalcio, Malagò ha deciso: Domani deposito la mia candidatura; Futuro FIGC, svolta in arrivo: Malagò e Abete hanno presentato le candidature – SI; Malagò scioglie la riserva: si candiderà a presidente della Figc.

in caso di elezione di #Malagò Claudio #Ranieri sarà il nuovo DT della nazionale #italiana!!!! Sarà suo compito scegliere il nuovo CT !!!!! #Italia #federcalcio x.com

Atalanta su Sarri, Muric dice addio al Sassuolo. FIGC tra Malagò e Abete: le top news delle 13Clamorosa presa di posizione da parte di Arijanet Muric, portiere di proprietà dell'Ipswich che nell'estate 2025 è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di eur ... tuttomercatoweb.com

Presidenza Figc, su Malagò c’è l’ombra dell’ineleggibilità: è l’ultimo ostacolo prima di una vittoria ormai annunciataL'ex presidente del Coni rischia per il cosiddetto pantouflage, norma che prevede un periodo di stop di tre anni per chi ha guidato un ente vigilante prima di poter assumere incarichi in organismi col ... ilfattoquotidiano.it