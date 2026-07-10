Italgas | Moody’s Ratings conferma il rating e migliora l’Outlook a Positivo

L’agenzia di rating Moody’s ha confermato il rating di lungo termine di Italgas a Baa2 e ha migliorato l’Outlook da Stabile a Positivo.

L’agenzia di rating Moody’s Ratings ("Moody’s") ha migliorato oggi l’Outlook di Italgas S.p.A. (“Italgas”) e della controllata Italgas Reti S.p.A. da Stabile a Positivo, confermando contestualmente il merito di credito di lungo termine di Italgas a Baa2. Il miglioramento dell’Outlook segue la pubblicazione del Piano Strategico 2026-2032 e riflette le aspettative di Moody’s di un progressivo rafforzamento del profilo finanziario del Gruppo sostenuto dalla crescita delle attività regolate in Italia e Grecia, dalle future aggiudicazioni di gare gas e dalle sinergie derivanti dall’integrazione di 2i Rete Gas, supportando un potenziale miglioramento del rating nel tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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