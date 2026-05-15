S&P conferma il rating dell' Italia a BBB+ con outlook positivo
L’agenzia di rating ha confermato il giudizio sull’Italia a BBB+ e ha mantenuto l’outlook positivo. La decisione arriva dopo una valutazione delle condizioni economiche e finanziarie del paese, senza modifiche al livello assegnato. Nessun cambiamento è stato apportato al rating rispetto alla precedente analisi, e l’outlook indica una prospettiva favorevole per il futuro. La conferma del rating rappresenta un’ulteriore attestazione sulla stabilità finanziaria del paese, secondo l’agenzia di rating.
Buone notizie per i conti pubblici dell'Italia. Il rating resta confermato a BBB+ con outlook a positivo. È quanto emerge dalle tabelle dell'agenzia di rating internazionale S&P. Confermata dunque la valutazione effettuata a gennaio quando era stato attribuito il rating BBB+ migliorando però le prospettive di valutazione indicando un 'outlook' positivo. La decisione arriva al termine di una giornata nella quale i conti pubblici sono stati al centro dell'attenzione. La guerra in Iran e la chiusura di Hormuz ha avuto un impatto sui prezzi energetici e l'obiettivo del governo rimane quello di rimane quello di aiutare le famiglie e le imprese ad affrontare l'attuale fase. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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