Engineering S&P Global Ratings conferma rating e migliora outlook da Negativo a Stabile

S&P Global Ratings ha confermato i rating di Engineering a 'B-' e ha modificato l’outlook da Negativo a Stabile. La decisione è stata annunciata il 10 giugno e riguarda la valutazione dell’azienda, nota nel settore della Digital Transformation in Italia e all’estero. La revisione dell’outlook non ha comportato modifiche ai rating attuali, ma indica una stabilizzazione delle prospettive future dell’azienda.

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - S&P Global Ratings ha confermato i rating di Engineering, tra i leader della Digital Transformation in Italia e con un'importante presenza a livello internazionale, a 'B-' e rivisto l'Outlook da Negativo a Stabile. A comunicarlo è lo stesso Gruppo, sottolineando che "la decisione dell'Agenzia riflette l'aspettativa di una graduale riduzione della leva finanziaria del Gruppo nei prossimi anni, sostenuta dalla continua crescita dei ricavi, dal progressivo miglioramento della redditività e dal rafforzamento della disciplina finanziaria. A tale dinamica contribuiranno anche la riduzione delle componenti di costo non ricorrenti e la normalizzazione del livello degli investimenti, con effetti positivi sulla capacità di generazione di cassa". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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