“È di fondamentale importante” che si risolva la situazione in Iran. “Sappiamo che lo Stretto di Hormuz è ormai diventato il nodo economico dell’economia globale. L’Ue è meno direttamente esposta alla crisi rispetto all’Asia ma abbiamo sofferto per l’aumento dei prezzi. Lo abbiamo visto nei dati di crescita del primo semestre”. Lo ha affermato il ministro delle Finanze francese, Roland Lescure, al suo arrivo all’Ecofin a Bruxelles. “Quindi abbiamo bisogno di una ripresa e penso che si possano creare le condizioni per la ripresa. L’inflazione è già diminuita. La fiducia delle imprese sta migliorando un po’ e, per questo, abbiamo bisogno che le tensioni si allentino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Israele avverte gli Usa: l’Iran ha nuovo piano per uccidere Trump”. E Tel Aviv attende l’ok per unirsi ai raid. Traffico a Hormuz prosegue nonostante l’escalation

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