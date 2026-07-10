La Commissione di disciplina ha sospeso il Rione Badia dopo aver accertato irregolarità nella gestione amministrativa. Il procedimento si è concluso con questa decisione, comunicata dall’Ente Giostra. La sospensione riguarda il rione e le sue attività, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche o sulle eventuali sanzioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo un’indagine durata alcuni mesi.

L’Ente Giostra della Quintana di Foligno comunica che la Commissione di disciplina, a conclusione di un regolare procedimento avviato nei mesi scorsi, ha accertato alcune irregolarità nella gestione amministrativa del Rione Badia, così una nota dell’Ente Giostra che sottolinea i provvedimenti presi e le conseguenze per il rione. "Il procedimento – si legge ancora –, svoltosi nel pieno rispetto delle norme e delle garanzie statutarie, ha riguardato le condotte di alcuni consiglieri ed ex consiglieri del Rione. All’esito degli accertamenti, la Commissione ha deliberato l’applicazione di provvedimenti sanzionatori di sospensione a carico dei soggetti direttamente coinvolti, unitamente a una sanzione economica comminata al Rione Badia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Irregolarità di gestione" “Sospeso“ il Rione Badia

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