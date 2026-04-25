Urbino la Corte dei Conti bacchetta il Comune | Irregolarità nella gestione finanziaria

La Corte dei conti ha contestato al Comune di Urbino alcune irregolarità nella gestione finanziaria, invitandolo a seguire pratiche più corrette e conformi alle regole. La questione è stata sollevata dopo diverse richieste da parte delle opposizioni, che avevano sollecitato un intervento per garantire una gestione più trasparente e in linea con le normative vigenti. La situazione riguarda aspetti amministrativi e contabili della città, senza coinvolgimenti di figure specifiche.

URBINO La Corte dei conti, diverse volte chiamata in causa dai banchi delle opposizioni, tira le orecchie al Comune ducale invitandolo «ad adottare comportamenti conformi a una sana gestione finanziaria, raccomandando un monitoraggio rigoroso dei residui, la corretta quantificazione dei fondi di garanzia e l’assolvimento degli obblighi di trasparenza». Come si legge, dunque, dalla deliberazione “n. 1032026PRSP” della Sezione regionale di controllo per le Marche, emergono «diversi rilievi e irregolarità riguardanti la gestione finanziaria del Comune di Urbino per gli esercizi 2023-2024». Nel dettaglio I punti più critici evidenziati dalla Magistratura contabile: anzitutto la sotto stima del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Urbino, la Corte dei Conti bacchetta il Comune: «Irregolarità nella gestione finanziaria» Notizie correlate La Corte dei Conti dedica un capitolo al “piccolo Comune di Molinara” nella relazione sulla crisi finanziaria degli enti localiTempo di lettura: 3 minutiNella relazione annuale della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti presentata al Parlamento sulla situazione di... Corte dei conti, Oricchio bacchetta vecchio consiglio regionale: “Memorabile legge su Giornata ragù”Dell’attività legislativa nella passata legislatura regionale, non dà un giudizio assai lusinghiero il presidente della sezione giurisdizionale della... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Urbino, la Corte dei Conti bacchetta il Comune: Irregolarità nella gestione finanziaria; Piero della Francesca: Il Genio del Rinascimento tra Arte, Matematica e Territorio; Arrestati in Francia i coniugi latitanti Claudio Vitalucci e Lorena Belardinelli: fuga di oltre 2 anni; Le piazze del 25 aprile. Urbino, la Corte dei Conti bacchetta il Comune: «Irregolarità nella gestione finanziaria»URBINO La Corte dei conti, diverse volte chiamata in causa dai banchi delle opposizioni, tira le orecchie al Comune ducale invitandolo «ad adottare comportamenti conformi a una sana ... corriereadriatico.it Occhio alla Notizia. . Dopo decenni di lavori e oltre 2 milioni e mezzo di euro, Urbino ritrova la Data: tre piani restaurati e pronti all’uso. Destinazione ancora da definire, ma l’obiettivo è farne un motore di rilancio, soprattutto per i giovani. - facebook.com facebook