Aquino sequestrato stabilimento di rifiuti | irregolarità nella gestione e nello stoccaggio

Da frosinonetoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone hanno sequestrato uno stabilimento di gestione rifiuti situato ad Aquino. L’intervento fa seguito a un’attività di controllo ambientale condotta recentemente dai militari della Stazione locale. Il sequestro preventivo è stato disposto dal giudice, dopo aver riscontrato irregolarità nella gestione e nello stoccaggio dei rifiuti. L’operazione si inserisce in un più ampio monitoraggio delle attività di smaltimento e trattamento dei materiali di scarto nella zona.

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Prosegue l’attività di monitoraggio ambientale dei Carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone. In una recente operazione, i militari della Stazione di Aquino hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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