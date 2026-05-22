Aquino sequestrato stabilimento di rifiuti | irregolarità nella gestione e nello stoccaggio

I Carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone hanno sequestrato uno stabilimento di gestione rifiuti situato ad Aquino. L’intervento fa seguito a un’attività di controllo ambientale condotta recentemente dai militari della Stazione locale. Il sequestro preventivo è stato disposto dal giudice, dopo aver riscontrato irregolarità nella gestione e nello stoccaggio dei rifiuti. L’operazione si inserisce in un più ampio monitoraggio delle attività di smaltimento e trattamento dei materiali di scarto nella zona.

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