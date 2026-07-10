Secondo fonti, Israele avrebbe condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence riguardo a un presunto piano dell’Iran per uccidere l’ex presidente. La situazione si inserisce nel contesto dello scontro tra Iran e Stati Uniti nello Stretto di Hormuz, con tensioni crescenti nella regione. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto delle informazioni o sull’origine delle stesse.

La guerra in Medio Oriente con lo scontro Iran e Stati Uniti per lo Stretto di Hormuz. Intanto Israele avrebbe condiviso con Washington informazioni dei suoi servizi segreti su un presunto piano iraniano per uccidere Trump. Servizio di Marco Burini RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Iran-Usa, scontro su Hormuz. Piano di Teheran per uccidere Trump

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