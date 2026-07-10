Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe condiviso con gli Stati Uniti informazioni su un presunto piano per uccidere l'ex presidente degli Stati Uniti. L’intelligence, riferita come scambiata tra Tel Aviv e Washington, alimenta le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Le autorità non hanno ancora commentato pubblicamente i dettagli di queste accuse. La vicenda si inserisce in un quadro di crescenti tensioni tra le due nazioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Wall Street Journal: intelligence condivisa tra Tel Aviv e Washington. Nuove tensioni alimentano il confronto tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Israele avrebbe trasmesso alle autorità statunitensi informazioni di intelligence relative a un presunto piano iraniano per assassinare il presidente americano Donald Trump. L’indiscrezione, se confermata, rappresenterebbe un’ulteriore escalation nei rapporti già estremamente tesi tra Washington e Teheran, in un contesto internazionale segnato da crescenti preoccupazioni per la sicurezza nella regione. Le dichiarazioni di Trump sulle minacce ricevute. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Dayitalianews.com - Iran, nuove accuse su un presunto piano per uccidere Trump: Israele avrebbe informato gli Stati Uniti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guerra, la minaccia di Trump: «L'Iran sarà spazzato via se attacca le navi Usa»

Notizie e thread social correlati

Secondo Israele, l’Iran avrebbe un piano per uccidere Donald TrumpIsraele ha fornito agli Stati Uniti nuove informazioni di intelligence riguardo a un presunto piano iraniano per assassinare Donald Trump.

Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l’Iran (Trump gli avrebbe approvati da Ankara)Nelle prime ore di mercoledì, gli Stati Uniti hanno condotto un attacco contro l’Iran, colpendo più di ottanta obiettivi nel paese.

Temi più discussi: Gli Stati Uniti attaccano di nuovo l'Iran; Le prime pagine di oggi; Guerra Iran Usa, perché Donald Trump ha ripreso a bombardare Teheran nonostante il cessate il fuoco; Deve essere condannato e rimosso dall’incarico': ufficiale dell'Aeronautica Usa arrestato al Campidoglio dopo le accuse a Trump.

Al vertice NATO in Turchia irrompe la crisi tra Stati Uniti e Iran con nuovi bombardamenti. Il Presidente Trump attacca frontalmente Teheran e dice: l'accordo è saltato. Poi ancora accuse ai paesi alleati per non aver fatto abbastanza. #Tg3 - X x.com

L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump: l'allarme dell'intelligence israeliana e il dossier consegnato agli UsaIsraele avrebbe trasmesso agli Stati Uniti nuove informazioni di intelligence che indicherebbero un presunto piano dell'Iran per assassinare ... msn.com

Gli Stati Uniti attaccano di nuovo l'IranIl Qatar accusa l'Iran di aver attaccato una petroliera nello Stretto di Hormuz e in risposta Washington prende di mira difese aeree, radar, missili e imbarcazioni dei Pasdaran. Revocata anche la dero ... ilfoglio.it

L'Iran avverte: nessun passaggio sicuro nello Stretto di Hormuz senza il suo consenso dopo l'attacco a una nave reddit