Trump ' Iran al collasso finanziario con Hormuz chiuso'

Un dirigente di alto livello ha dichiarato che l’Iran sta attraversando una crisi finanziaria grave, perdendo circa 500 milioni di dollari al giorno. Ha anche affermato che Teheran desidera riaprire lo Stretto di Hormuz, definendo la situazione come un collasso economico. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di tensione internazionale riguardante le sanzioni e il controllo delle rotte energetiche nella regione.

"L'Iran sta collassando finanziariamente! Vogliono che lo Stretto di Hormuz venga riaperto immediatamente, sono a corto di soldi! Perdono 500 milioni di dollari al giorno. Militari e polizia si lamentano di non essere pagati. SOS!!!". Così su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trump, 'Iran al collasso finanziario con Hormuz chiuso' Trump AI Video: Iran Embassy Mocks Trump With Animated Hormuz Video Notizie correlate Leggi anche: Iran, negoziati in stallo. Trump: "Sono al collasso finanziario". I pasdaran sparano a una nave cargo a Hormuz Leggi anche: “Trump cambia strategia, fine guerra con l’Iran anche se lo Stretto di Hormuz resta chiuso” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Trump, 'Iran al collasso finanziario con Hormuz chiuso'; Trump, 'Iran al collasso finanziario con Hormuz chiuso'; Trump, 'Iran al collasso finanziario con Hormuz chiuso'; Il blocco navale come estrema ratio: Stretto di Hormuz, interdizione energetica e il dilemma di Washington nel confronto con Teheran. Iran, negoziati in stallo. Trump: Sono al collasso finanziario. I pasdaran sparano a una nave cargo a HormuzSaltano i colloqui a Islamabad, ma Trump estende la tregua. Resta il blocco a Hormuz, il presidente statunitense: Con lo Stretto aperto accordo più difficile ... ilgiornale.it Guerra Iran, diretta oggi. Saltano i negoziati, ma Trump estende la tregua. Teheran: «Un trappola, preparano attacco a sorpresa»Saltano i colloqui Usa-Iran. Trump decide di estendere la tregua, in scadenza oggi, fino al momento in cui verrà presentata la proposta dell'Iran e «le discussioni ... leggo.it Tra le righe delle minacce e il frenetico susseguirsi di post traspare il disperato desiderio di Trump di raggiungere un accordo con l'Iran. Eppure, sono proprio le sue parole a rendere questo obiettivo difficile da realizzare. Oggi su la Stampa x.com Saltano i colloqui del 21 aprile a Islamabad, in Pakistan, tra Iran e Usa. Teheran “ha respinto le condizioni statunitensi per i negoziati”, fa sapere la tv di Stato iraniana, aggiungendo che il presidente statunitense Donald Trump “ha esteso unilateralmente” il ces - facebook.com facebook