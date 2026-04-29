Iran la guerra in diretta | Trump | Teheran al collasso vogliono che apriamo Hormuz Iran | Per noi la guerra non è finita Israele bombarda il Libano

Le notizie più recenti sulla situazione in Iran riguardano un attacco di Israele nel Libano e le dichiarazioni di Donald Trump, che ha affermato che Teheran è al collasso e desidera riaprire lo stretto di Hormuz. Tuttavia, le autorità iraniane hanno risposto che la guerra non è conclusa, nonostante il cessate il fuoco dichiarato. La regione si trova in uno stato di tensione crescente con eventi militari e dichiarazioni che si susseguono da entrambe le parti.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Trump afferma che Teheran vuole la fine del blocco a Hormuz ma Teherna replica: "Per noi la guerra non è finita con il cessate il fuoco". Le forze israeliane continuano gli attacchi nel Libano meridionale.🔗 Leggi su Fanpage.it Guerra Usa-Iran alle porte Trump minaccia attacco armato. Iran: Reagiremo come mai prima Notizie correlate Iran, la guerra in diretta, tregua in bilico: Israele bombarda il libano, Teheran chiude Hormuz. Trump: “Solo scaramucce”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: La tregua tra vacilla dopo che Israele ha pesantemente bombardato il Libano... Iran, la guerra in diretta: oggi i colloqui Israele-Libano. Nave cinese sfida il blocco di Hormuz. Trump: “Teheran vuole fare un accordo”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: oggi via ai colloqui Israele-Libano per un cessate il fuoco. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gli Stati Uniti non hanno ancora risposto alla proposta dell’Iran; Trump e lo spettro dei 60 giorni di guerra in Iran: Un limbo paralizzante tra conflitto e pace; Iran, svuotate scorte di missili e bruciati miliardi di dollari: ecco quanto è costata la guerra agli Usa; Impatto shock della guerra in Iran sull'economia italiana. Iran, la guerra in diretta: Trump: Teheran al collasso, vogliono che apriamo Hormuz. Iran: Per noi la guerra non è finita. Israele bombarda il LibanoLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Trump afferma che Teheran vuole la fine del blocco a Hormuz ma Teherna replica: Per ... fanpage.it Trump alla cena con Carlo: «Gli Usa hanno sconfitto l'Iran». Wsj: il presidente ha avvertito i suoi di prepararsi a un blocco prolungatoMedio Oriente, la diretta di oggi 29 aprile. Donald Trump ha detto alla cena di Stato per re Carlo che gli Stati Uniti hanno vinto «militarmente» sull'Iran. Trump ... ilmessaggero.it USA| Donald Trump ha detto alla cena di Stato per re Carlo che gli Stati Uniti hanno vinto "militarmente" sull'Iran. Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno "andando molto bene" nella guerra contro l'Iran. #ANSA - facebook.com facebook Jalili, il leader dei duri che sabota il negoziato Usa-Iran x.com