Iran la guerra in diretta | Wsj | Teheran ha un piano per uccidere Trump colloqui Israele-Libano a Roma potrebbero essere rimandati

Da fanpage.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo il Wall Street Journal, Israele ha comunicato agli Stati Uniti di aver scoperto un piano iraniano per uccidere l’ex presidente. La notizia arriva in un momento di tensione tra Iran e Stati Uniti, mentre i colloqui tra Israele e Libano a Roma potrebbero essere rinviati. Non ci sono conferme ufficiali sui dettagli dell’intelligence né sulla reale intenzione di Teheran. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio internazionale.

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