Secondo fonti, Teheran avrebbe elaborato un nuovo piano per uccidere l’ex presidente degli Stati Uniti. L’intelligence israeliana avrebbe fornito agli Stati Uniti dettagli sull’operazione. Nel frattempo, proseguono i colloqui sul programma nucleare iraniano. Non ci sono conferme ufficiali sulle azioni pianificate o sulla natura delle informazioni condivise.

Un nuovo presunto piano iraniano per assassinare Donald Trump alza ulteriormente il livello dello scontro tra Washington e Teheran. L’intelligence israeliana avrebbe consegnato agli apparati statunitensi informazioni sull’operazione. Il presidente americano aveva accennato alle minacce durante il viaggio di ritorno dal vertice Nato di Ankara, sostenendo di essere «il primo della lista» e di non poter continuare a contare sulla fortuna. La notizia arriva mentre proseguono gli attacchi contro obiettivi iraniani e la risposta di Teheran alle operazioni statunitensi. Nel sud dell’ Iran, due ondate di raid aerei avrebbero colpito un’area militare navale nella città di Konarak, nella provincia del Sistan e Baluchistan. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Guerra in Iran. Teheran avrebbe un nuovo piano per uccidere Trump. Proseguono i colloqui sul nucleare

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Guerra Usa-Iran, Teheran di nuovo sotto attacco, colpite tv di Stato e quartier generale pasdaran

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