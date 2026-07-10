Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco militare contro obiettivi in Iran, seguito da negoziati per una tregua armata. Nel frattempo, l’ex presidente statunitense mantiene Netanyahu lontano dal conflitto, senza impegnarsi in azioni di de-escalation. La situazione resta di equilibrio instabile, con entrambe le parti che evitano un’escalation totale ma non cercano una soluzione definitiva. La dinamica tra Washington e Teheran si mantiene tesa, senza segnali di un passo verso la pace.

Una non guerra, ma neanche una pace. E’ l’equilibrio instabile che regna nei rapporti tra Usa e Iran. Nessuno dei due vuole far saltare il banco, ma nemmeno vuol fare un passo per la de-escalation. Così, mentre i cannoni tacciono, tornano a muoversi Qatar e Pakistan, i due Paesi che dall’inizio della crisi – esplosa dopo l’offensiva israelo-americana del 28 febbraio – hanno svolto il ruolo di indispensabili intermediari. Secondo quanto riferito dalla Cnn, una delegazione di Doha è arrivata ieri a Teheran per salvare il tavolo negoziale previsto per oggi e rilanciare le trattative sui punti contenuti nel Memorandum d’intesa del 17 giugno scorso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Iran, è tregua armata: Washington colpisce e poi tratta. Intanto Trump tiene Netanyahu fuori dal conflitto

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Iran vs USA: i 10 punti di Teheran e i 15 di Washington. Cosa c'è davvero sul tavolo

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