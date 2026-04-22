iran tregua prolungata trump non sa come uscire dal conflitto

Un sospiro di sollievo: la proroga del cessate il fuoco nel conflitto mediorientale si è protratta senza ripercussioni immediate. Le parti coinvolte continuano a monitorare la situazione, mentre le tensioni tra le fazioni sembrano aver rallentato. Le autorità internazionali hanno confermato la prosecuzione dell’accordo, che resta in vigore da alcune settimane. La comunità internazionale rimane in attesa di sviluppi, mentre i negoziati per una soluzione duratura proseguono silenziosamente.

Un sospiro di sollievo: la proroga del cessate il fuoco del conflitto mediorientale non era scontata dal momento che ancora una volta il partito della guerra globale stava usando dell’improvvido ultimatum di Trump, che scadeva stanotte, per incenerire l’Iran (e con esso il mondo), come annotava il Timesofisrael, che riferiva come Israele si stesse coordinando con gli Stati Uniti per riprendere le ostilità. Due giorni intensi, nei quali tutto poteva precipitare, con Trump che insisteva nei suoi farneticanti discorsi nei quali appariva certo che l’Iran avrebbe negoziato, alternando prospettive rosee a minacce orrorifiche, con l’aggiunta, altrettanto improvvida, che non il cessate il fuoco non sarebbe stato procrastinato.🔗 Leggi su It.insideover.com

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Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militare

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