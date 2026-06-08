Trump impone tregua armata a Iran e Israele

Notizia in breve

Il presidente americano ha annunciato di aver ottenuto una tregua armata tra Israele e l’Iran, con l’impegno di definire un accordo nei prossimi giorni. Nessuna delle parti ha confermato ufficialmente l’intesa, ma si parla di un cessate il fuoco temporaneo. La notizia arriva dopo settimane di tensioni e scontri nella regione. Nessun dettaglio sui termini dell’accordo è stato reso pubblico.