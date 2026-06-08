Trump impone tregua armata a Iran e Israele
Il presidente americano ha annunciato di aver ottenuto una tregua armata tra Israele e l’Iran, con l’impegno di definire un accordo nei prossimi giorni. Nessuna delle parti ha confermato ufficialmente l’intesa, ma si parla di un cessate il fuoco temporaneo. La notizia arriva dopo settimane di tensioni e scontri nella regione. Nessun dettaglio sui termini dell’accordo è stato reso pubblico.
Il presidente americano, Donald Trump, è riuscito a imporre una tregua armata tra Israele e l'Iran, promettendo un accordo nei prossimi giorni. Tuttavia entrambi gli attori continuano a minacciare che al primo passo offensivo la replica sarà ancora più distruttiva. L'annuncio della cessazione. 🔗 Leggi su Today.it
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Trump anuncia una tregua con Irán
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