Trump impone tregua armata a Iran e Israele

Da today.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente americano ha annunciato di aver ottenuto una tregua armata tra Israele e l’Iran, con l’impegno di definire un accordo nei prossimi giorni. Nessuna delle parti ha confermato ufficialmente l’intesa, ma si parla di un cessate il fuoco temporaneo. La notizia arriva dopo settimane di tensioni e scontri nella regione. Nessun dettaglio sui termini dell’accordo è stato reso pubblico.

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Il presidente americano, Donald Trump, è riuscito a imporre una tregua armata tra Israele e l'Iran, promettendo un accordo nei prossimi giorni. Tuttavia entrambi gli attori continuano a minacciare che al primo passo offensivo la replica sarà ancora più distruttiva. L'annuncio della cessazione. 🔗 Leggi su Today.it

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