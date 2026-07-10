Gli attacchi incrociati in Iran potrebbero protrarsi fino a un mese, secondo fonti ufficiali. Sono stati colpiti circa 170 obiettivi, tra cui zone vicine alla centrale di Bushehr. Nel frattempo, è stato sepolto l’ayatollah Khamenei. Gli Stati Uniti continuano le operazioni militari e riferiscono di attività intorno alle installazioni nucleari. Witkoff e Kushner sono ancora in trattativa, mentre l’ex presidente statunitense ha avuto un colloquio con il primo ministro israeliano.

Gli Usa: colpiti 170 obiettivi anche vicino alla centrale di Bushehr. Witkoff e Kushner trattano ancora. E Trump sente Netanyahu. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Iran, attacchi incrociati: “Può durare un mese”. Tumulato l’ayatollah Khamenei

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