Iran attacchi incrociati | Può durare un mese Tumulato l’ayatollah Khamenei

Da repubblica.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli attacchi incrociati in Iran potrebbero protrarsi fino a un mese, secondo fonti ufficiali. Sono stati colpiti circa 170 obiettivi, tra cui zone vicine alla centrale di Bushehr. Nel frattempo, è stato sepolto l’ayatollah Khamenei. Gli Stati Uniti continuano le operazioni militari e riferiscono di attività intorno alle installazioni nucleari. Witkoff e Kushner sono ancora in trattativa, mentre l’ex presidente statunitense ha avuto un colloquio con il primo ministro israeliano.

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Iran-Usa, attacchi incrociati. Giordania abbatte 5 missili

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