Gli scontri tra navi statunitensi e iraniane si sono verificati nello stretto di Hormuz, con barche che si sono avvicinate minacciosamente e spari segnalati. Le tensioni sono aumentate dopo una serie di incursioni recenti, senza che siano stati raggiunti accordi di tregua. I prezzi di petrolio e gas sono saliti, riflettendo la preoccupazione per possibili escalation nella regione. La situazione resta incerta in vista del prossimo summit internazionale.

Torna alta la tensione fra Stati Uniti e Iran. Riparte il conflitto sullo stretto di Hormuz e volano i prezzi di petrolio e gas in attesa del prossimo summit. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Iran-Usa, attacchi incrociati. Niente tregua

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